Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 16 au 22 septembre sur les thématiques qui concernent les services techniques des collectivités : transports, énergie, déchets...

Ponts d’or – Le ministère de la Transition écologique a annoncé, dans un communiqué, débloquer une enveloppe de 35 millions d’euros pour accompagner les communes dans la réparation de leurs ouvrages d’art. Ce dispositif, qui est la suite du Programme national Ponts et piloté par le Cerema, inclut également des actions ponctuelles d’accompagnement local qui va de la remise du carnet de santé des ouvrages au lancement des travaux. 32000 communes peuvent postuler. Elles devront, pour cela, faire remonter leurs demandes pour obtenir une aide financière qui pourra couvrir jusqu’à 60% des dépenses de travaux de reconstruction, réparation ou restauration.

Dépasser les bornes – 107937. C’est, fin août, le nombre de points de recharge de voitures électriques ouverts au public recensés par le baromètre de l’association Avere. Présenté par le site Turbo, ce bilan est trois fois supérieur à l’année 2020 et représente une croissance de 55,4% en un an. En moyenne, la France compte donc 160 points de recharge pour 100 000 habitants. Dans le détail, les régions Ile-de-France (19125), Auvergne-Rhône-Alpes (12119) et Occitanie (10154) sont les mieux loties. A l’inverse, la Bretagne, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté ne parviennent pas à dépasser les 5000 points de charge publics. Enfin, les commerces et les parkings sont les lieux accueillant les plus de bornes.

Fuites d’eau – Manque de moyens financiers et d’ingénierie, désengagement de l’Etat… Comme le montre un reportage de Reporterre, les petites communes se retrouvent démunies face aux nombreuses fuites d’eau sur leurs réseaux. Et si, en moyenne, un litre d’eau potable sur cinq est perdu à l’échelle nationale, cela peut atteindre 35% dans des communes de moins de mille habitants. 170 collectivités ont d’ailleurs été identifiées comme nécessitant une action prioritaire dans le cadre du Plan eau. En plus de ces manques de moyens, ces petites communes ont souvent un vaste réseau à gérer en raison de l’étalement des habitations dans de nombreux hameaux et des zones pavillonnaires.

Tri porteur – Le 1er janvier 2024, date à partir de laquelle tous les citoyens devront bénéficier d’une solution pour trier leurs déchets organiques, approche à grand pas. Mais toutes les collectivités ne semblent pas prêtes. C’est ce que montre le Réseau Citoyen Compost dans un reportage de France 3 dans les Hauts-de-France. Dans cette région, seuls 52% des collectivités avaient installé un site de compostage à disposition des habitants au début de l’année. Dans le même temps, un communiqué signé par trois associations appellent à accélérer le mouvement : « L’heure n’est plus à l’expérimentation, les solutions existent : il est temps de passer à la vitesse supérieure, sur tout le territoire ».

Marche avant – Comme le rappelle l’Ademe sur son site Internet, 300 nouveaux lauréats ont été retenus dans le cadre du sixième appel à projets du Fonds mobilités actives. Ils se partageront une enveloppe de 100 millions d’euros pour développer leur projet d’aménagements cyclables. Dans le même temps, 73 autres communes bénéficieront, elles, du soutien financier du programme « Marche du quotidien » pour le développement des mobilités piétonnes. Il s’agit, là, de la première édition d’un appel à projets qui vise à « replacer les piétons au cœur des politiques de mobilité ». Il s’adresse à tous les échelons : de la petite commune à la métropole. Les lauréats de ces deux appels à projets sont à retrouver sur le site de l’Ademe.

Sur de bons rails – Le ministre des Transports, Clément Beaune, veut accélérer sur le pass Rail. France Info explique en effet que les premières concertations avec les régions vont commencer le jeudi 26 septembre pendant le congrès des Régions de France. Si le projet global pourrait coûter 1,3 milliard d’euros, ni l’Etat ni les régions n’ont encore précisé combien ils étaient prêts à investir. Le gouvernement vise l’été prochain pour lancer le pass Rail.

Bonne route – Un reportage de France TV présente une technique innovante de réfection de la route. Il s’agit d’un véhicule qui, après avoir décapé la chaussée, récupère les granulats pour les mélanger avec de l’eau et une émulsion de bitume pour obtenir un nouveau matériau aussitôt appliqué sur la route.

Et aussi…

Le monde de l’absurde : pour construire un éco-quartier, BNP Paribas veut… raser une forêt [Reporterre] ;

Dans le Val-de-Marne, la RATP teste sur un de ses lignes un bus autonome avec des passagers à bord [Europe 1] ;

Avec 30 éoliennes pour 200 habitants, une petite commune de la Marne est la huitième de France accueillant le plus d’éoliennes [France 3].