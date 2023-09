Un dispositif favorise les sorties d’hospitalisation par un accompagnement médico-social

Expérimentation

Depuis le mois de juin, une expérimentation « article 51 » est en cours sur le territoire de l’agglomération Angers Loire Métropole. Le dispositif Relai, déployé par Anjou Accompagnement, service de soins et services à la personne, favorise l’accompagnement à domicile des patients en sortie d’hospitalisation, avec l’appui notamment d’une travailleuse sociale.

L’originalité du dispositif Relai (1) ? « L’équipe est à la fois coordonnatrice de la prise en charge des problématiques médico-sociales des patients et effectrice de soins », explique Sandrine Landrau, directrice de projet chez Anjou Accompagnement. L’expérimentation, portée par l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) et mise en place avec le CHU d’Angers, facilite les retours à domicile. « Nous n’avons pas de critère d’âge pour l’inclusion des patients dans le dispositif, précise Sandrine Landrau. Cependant, dans ce cadre expérimental, nous avons débuté avec les services de gérontologie et de médecine interne, de fait, les patients ont en moyenne autour de 80 ans. »