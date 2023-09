Rénovation énergétique des écoles : ces collectivités qui l’ont fait

Bâti scolaire

Publié le 21/09/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu Education et Vie scolaire, Bonnes pratiques Education et Vie scolaire, France

La plupart des collectivités doivent composer avec un parc scolaire ancien. Réhabiliter son école relève du parcours du combattant. Pour améliorer le confort des élèves et réduire la consommation d'énergie, quelques communes se sont lancées dans l'aventure.

D’après le rapport de François Demarcq sur la rénovation énergétique des bâtiments scolaires (1) de mars 2020, 70 % des écoles doivent réaliser un diagnostic de performance énergétique tertiaire et près de 40 % d’entre elles sont tenues de réduire leur consommation d’énergie d’au moins 40 % en 2030. Vaste chantier, quand on connaît la complexité pour planifier des travaux dans une école et les choix budgétaires à opérer. Certaines collectivités ont osé franchir le cap. C’est le cas de la commune de Caudan (Morbihan, 7 091 habitants) qui a rénové deux écoles construites dans les années soixante-dix. Ses objectifs : améliorer le confort des 310 élèves et réduire de moitié la consommation énergétique. Elle a investi 2 056 000 € pour isoler toitures et murs ...