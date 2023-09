[Start-up] Numérique

Les petites collectivités mieux armées pour le suivi social des usagers

Mon suivi social

Les travailleurs sociaux, dans les petites collectivités, n’ont pas de logiciels pour faire le suivi social des usagers. Les outils du marché sont onéreux et inadaptés. Le logiciel Mon suivi social permet la création d’un dossier informatique partagé, avec les justificatifs et l’historique du parcours, et génération de statistiques utiles pour le pilotage. Mais la structure utilisatrice doit être vigilante sur la protection des données.

