David Valence, nouveau monsieur décentralisation de l’Assemblée

La Macronie revoit son casting à destination des « territoires ». C’est l’ancien premier magistrat Renaissance de Saint-Dié-des-Vosges David Valence qui prend, ce 20 septembre, la présidence de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée.

Le député succède à Thomas Cazenave, nommé ministre du Budget en juillet. Il sera le premier ancien maire à occuper le fauteuil de président de la délégation.

Au sein de l’instance fondée en 2017 au lendemain de la fin du cumul entre un mandat de parlementaire et un poste exécutif local, le successeur de Thomas Cazenave devra œuvrer avec la députée apparentée Renaissance du Maine-et-Loire Stella Dupont et son collègue Horizons de Seine-et-Marne, Frédéric Valletoux.

Thèmes abordés Décentralisation

