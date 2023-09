Risques industriels

Prévention des risques industriels : 20 ans après, un bilan décevant

Publié le 20/09/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Wikimedia Commons / crédits : Tusco

L'association Amaris a dressé un bilan peu flatteur des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), qui se sont mis en place dans la foulée de la catastrophe AZF. Elle appelle l’État à s'impliquer plus fortement, à maintenir ses financements, et elle formule 24 propositions pour mieux protéger les habitants et entreprises des zones concernés par ces risques.

