Conservatoires : le nouveau schéma national pédagogique est disponible

20/09/2023

Le nouveau Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre va servir de référence aux collectivités et aux professionnels pour le fonctionnement des établissements classés et pour les enseignements qui y sont dispensés.

Ralenties par la crise sanitaire de 2020-2021 et une concertation difficile entre le ministère de la Culture, les professionnels de l’enseignement artistique spécialisé et les associations d’élus locaux, le Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre est enfin disponible. Cet épais document (94 pages), très attendu par les collectivités concernées et les professeurs, fait l’objet d’un hors-série du Bulletin officiel du ministère de la Culture, publié le 18 septembre.

Qualité de la procédure de classement

Ce schéma national vise à « rendre possibles la convergence et l’harmonisation de démarches pédagogiques » des établissements participant au système public d’enseignement artistique dans les trois spécialités (danse, musique, théâtre) désignés à l’article L. 216-2 du Code de l’Éducation.

Ces établissements relevant des collectivités ont chacun des spécificités liées aux territoires et aux politiques culturelles locales, ce que rappelle le préambule. Mais « il appartient à l’État de tracer le cadre pédagogique général d’un enseignement initial de la danse, de la musique et du théâtre lisiblement organisé et dont il garantit la qualité par une procédure de classement », poursuit le ministère de la Culture.

Ce classement – conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal (CRC ou CRI), départemental (CRD), régional (CRR) – « n’est en aucun cas une hiérarchisation entre établissements », affirment les auteurs du document. Il s’agit d’une logique de mise en réseau des conservatoires, selon une « approche collaborative au service des territoires et de leurs habitants », indique le schéma national pédagogique. Le classement prend aussi en compte les évolutions récentes de l’administration territoriale (communautés de communes, d’agglomération, métropoles).

Nécessité d’un nouveau schéma national pédagogique

Datant de 2008, l’ancienne version du schéma national était devenue obsolète compte tenu des nouvelles lois entrées en vigueur depuis :

S’ajoute aussi la nécessité de prendre en compte les évolutions sociétales et pédagogiques.

Dans l’attente d’un décret sur le diplôme national

Outre les principes fondamentaux du service public des enseignements artistiques en musique, danse et théâtre, et le cadre pédagogique des conservatoires classés, le document détaille le fonctionnement de ceux-ci.

Viennent ensuite trois chapitres dédiés respectivement à chacun des trois domaines d’enseignement (musique, danse, théâtre).

Le schéma national pédagogique se termine par les procédures d’organisation et d’évaluation du diplôme national d’études artistiques, délivré par les établissements classés et qui sera créé par un décret à venir. Ce diplôme se déclinera pour les trois spécialités.