France Comment rendre les données et l’intelligence artificielle accessibles à tous les territoires ?

Publié le 20/09/2023 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

Comment passer de la « data pour la data » de quelques projets pilotes, à une véritable démocratisation des usages par les métiers ? Pour sa huitième édition, le salon nantais de la data a même voulu aller plus loin, et a ajouté au menu l’accès à des outils d’intelligence artificielle pour toutes les collectivités et tous les services. L’évènement qui se tenait le 19 septembre s’est ainsi renommé « salon de la data et de l’IA ».