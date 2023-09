Accueil

Les pompes funèbres intercommunales régulent le marché

Publié le 27/09/2023

L. Dolgachov / Adobestock

La société d’économie mixte des pompes funèbres intercommunales du ­Boulonnais s’est fait une place sur le marché funéraire local. L’acti­vité du crématorium Le Rivage a démarré en 2013 et, jusqu’en 2019, a progressé de 8 % par an. Quand le service de pompes funèbres a été lancé, en 2015, ses prix et ceux du privé affichaient au moins 20 % d’écart.

