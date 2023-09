« Le manageur territorial doit être agile, traducteur et influenceur »

entretien

Publié le 25/09/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Valérie Bouvier, directrice générale des services du centre de gestion de la Haute-Savoie, propose dans « Le nouveau manager territorial » (éd. Territorial, mai 2023), une approche du management qui puise dans la philosophie et les neurosciences.

Chiffres-clés 2017 : directrice générale des services du centre de gestion de la Haute-Savoie (420 collectivités, 16 000 agents suivis).

Qu’est-ce qui caractérise le nouveau manageur territorial ?

Le contexte de tensions et de transformations permanentes crée un monde incertain et complexe que le manageur territorial doit réussir à traduire, en apportant des solutions opérationnelles. Il doit être à la fois agile, traducteur et influenceur. Protéiforme, aussi, pour s’adapter. Car, au-delà du contexte, manager 500 personnes n’est pas comme en manager 80, des experts, des agents polyvalents ou d’exécution. Il y a des réalités et des attentes différentes à prendre en compte.

Qu’entendez-vous par le terme « influenceur » ?

Etre influenceur ne signifie pas être manipulateur ! C’est donner un cap et une vision modifiable à tout moment et se montrer capable de fédérer, d’anticiper les conflits et les oppositions. Dans le travail, il ...