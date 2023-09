Les téléphériques urbains en pleine ascension

Mobilité

Publié le 27/09/2023 • Par Fabienne Nedey • dans : France, Innovations et Territoires

Le téléphérique commence à se faire une place dans les modes de transports urbains. Trois installations sont en service sur le territoire français : à Brest, à Toulouse et à Saint-Denis de La Réunion. Après avoir parfois essuyé des plâtres, elles donnent entière satisfaction, au-delà même des espérances. Maintenant, d’autres projets émergent.

Solution adaptée pour enjamber des coupures urbaines (cours d’eau, voies ferrées…) ou pour répondre à un fort dénivelé, le transport par câble a fait la preuve, à Brest, à T­oulouse et à Saint-Denis de La Réunion, qu’il est un mode de transport à part entière. Il se montre sûr, régulier, capable de transporter un grand nombre de personnes et moins coûteux que d’autres modes dans ces configurations difficiles. Avec, en bonus, un point de vue specta­culaire depuis les airs. Dans les trois cités, il constitue une attraction, en plus d’un mode de déplacement du ­quotidien intégré dans le réseau de transport, au même titre qu’un bus ou qu’un tramway.

Sécurité maîtrisée

Parmi les défauts supposés du câble, le vent s’est avéré un non-sujet, de même que les « vues intrusives ». Les nuisances ...

