Une aide apportée aux bénéficiaires du RSA entrepreneurs

Publié le 28/09/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, Innovations et Territoires, Régions

Le département de Seine-et-Marne accompagne, avec trois opérateurs, des allocataires du RSA qui créent leur activité. La plus-value du dispositif a été démontrée par un cabinet.

Chiffres-clés Budget : 358 000 €/ an. En 2022, 125 000 € supplémentaires en raison de la hausse des demandes.

«Nous avons voulu laisser la liberté de choix aux bénéficiaires du RSA de créer leur propre activité. L’idée était de coller au plus près de leurs besoins », raconte ­Bernard ­Cozic, vice-président du conseil départemental de la Seine-et-Marne, chargé des solidarités.

Dès 2016, la collectivité constate qu’un certain nombre de bénéficiaires du RSA indiquent la création d’entre­prise comme objet d’insertion professionnelle. « Or, nos référents de parcours, qui sont des travailleurs sociaux, sont éloignés des problématiques de création d’entreprise. Ils ne sont pas assez outillés pour réaliser un accompagnement efficace », ­confie ­Sonia ­Derdiri, directrice de l’insertion, de l’habi­tat et de la cohésion sociale.

