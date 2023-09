Les habitants âgés des territoires n’ont pas tous accès à la même offre médicosociale

Grand-âge

Publié le 20/09/2023 • Par Géraldine Langlois • dans :

Une étude territoriale sur l'accessibilité des personnes âgées à l'offre médicosociale révèle les disparités géographiques sur le territoire métropolitain mais aussi une relative spécialisation des territoires entre l'offre vers le domicile ou en établissement. La place des offres publique et privées varient également selon les territoires.

Quelque 515000 professionnels en équivalent temps plein « travaillent en France métropolitaine pour prendre en charge la perte d’autonomie des personnes âgées, à domicile ou en établissement » en 2019, indique l’étude publiée début septembre par la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation et des statistiques(1) à partir d’un travail mené par l’Institut des politiques publiques. Ce chiffre prend en compte les professionnels qui interviennent directement auprès des personnes âgées via les SAAD, Ssiad et Spasad, dans les services d’HAD, de SSR, les centres d’accueil de jour, les Ehpa, Ehpad, résidences autonomie ou unités de soins de longue durée (USLD) et les infirmières libérales qui réalisent des Actes infirmiers de soins (AIS). Un peu plus de la moitié exercent en établissement (dont 80% exercent en Ehpad) et les autres (dont 40% ont des professions sanitaires) interviennent à domicile, majoritairement en mode « prestataire ».

Domicile vs établissement

Globalement, 40% des ETP exercent dans le secteur privé à but lucratif, un tiers dans le secteur public et un peu plus d’un quart dans le secteur associatif. Mais des différences apparaissent selon le type d’offre. L’offre en établissement relève en majorité du secteur public tandis que l’offre à domicile s’inscrit très majoritairement dans le secteur privé à but lucratif. Surtout, le type d’offre disponible et leur niveau de disponibilité varient fortement entre les territoires. Certes, 2 267 ETP, en moyenne, exercent à moins de 60 minutes du domicile pour 100 000 personnes âgées de plus de 60 ans. Mais « l’accessibilité géographique est plus faible dans les régions autour de l’Ile-de-France (Oise, Seine-Maritime, Eure, Orne, Eure-et-Loir, Sarthe et Loir-et-Cher) tout comme dans les régions montagneuses (Alpes, Pyrénées, Vosges, Jura) et le Grand-Est » écrivent les auteurs de l’étude.

Aussi, l’accessibilité aux professionnelles médico sociales intervenant à domicile est plus élevée dans les communes de la « moitié sud » de la France (avec beaucoup d’infirmières, de Ssiad et d’HAD) et celles qui sont proches des frontières du nord (avec beaucoup d’aides à domicile). En revanche, l’accessibilité à l’offre en établissement est plus élevée dans l’ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire) et dans « l’intérieur des terres ». Sauf pour les résidences autonomie, dont l’offre est plus disponible en Normandie, Ile-de-France et Pays-de-la-Loire.

Le secteur public moins présent

Un autre gradient révélé par l’étude porte sur le statut juridique des offres disponibles. Sur de larges territoires (pourtour méditerranéen, Ile-de-France, Corse, Alpes, Pyrénées et nord-est), l’offre relève essentiellement du secteur privé lucratif. Seuls quelques départements de ces secteurs se distinguent par une offre publique élevée, comme les Landes, le Haut-Rhin et la Somme. L’offre de statut public est, à l’inverse, plus accessible en Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie et dans le centre de la France, des territoires où l’offre en établissement est élevée.