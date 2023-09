Accueil

Lutte contre la pauvreté : ce qu’il faut retenir du « Pacte des Solidarités »

Publié le 19/09/2023 • Par Mariette Kammerer • dans : A la une, A la Une santé social, Actu expert santé social, France

X / @Elisabeth_Borne

Le plan présenté le 18 septembre par Elisabeth Borne s’inscrit dans la continuité du précédent, avec des mesures d’urgence et de plus long terme. Selon les associations, il manque d’ambition et de moyens pour réellement éradiquer la pauvreté.

