Y a-t-il des critères du nombre d’agents maximum en disponibilité et en même temps ?

Publié le 19/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement (hormis les cas de disponibilités pour exercer une activité professionnelle ou pour élever un enfant) et à la retraite (articles L. 514-1 et L. 514-2 du code général de la fonction publique).

Elle est prononcée par décision de l’autorité territoriale soit à la demande de l’intéressé, soit d’office. La règlementation ne prévoit pas de nombre maximum d’agents en disponibilité selon des critères tenant à la démographie de la collectivité ou au nombre d’agents dans cette position en même temps.

De telles règles seraient difficilement compatibles avec les disponibilités de droit ou prononcées d’office. La durée maximale de la disponibilité est variable selon son objet. Par une application combinée des dispositions des articles L. 513-23 et L. 514-6 du code général de la fonction publique, au terme de sa disponibilité de courte durée, (jusqu’à six mois, conformément à l’article 8 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration), le fonctionnaire territorial est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

Dans l’intervalle, il peut être remplacé par un agent contractuel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique.

Dans ce cadre, le contrat est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence. A contrario, si la durée de la disponibilité est supérieure à six mois, l’emploi du fonctionnaire en disponibilité doit être considéré comme vacant et faire l’objet d’une procédure de recrutement d’un autre fonctionnaire.

Un agent contractuel ne pourra être recruté que dans les hypothèses d’une procédure infructueuse de recrutement d’un fonctionnaire ou dans l’attente de l’aboutissement de cette procédure, prévues respectivement par le 2° de l’article L. 332-8 et par l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique. Ces contrats à durée déterminée n’étant pas des contrats temporaires de remplacement d’agents territoriaux, leur échéance n’est pas soumise au retour du fonctionnaire mis en disponibilité.