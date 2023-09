Décentralisation : la thérapie de choc de Valérie Pécresse

« La décentralisation est à bout de souffle, elle a atteint ses limites. » Mercredi 20 septembre, Valérie Pécresse proposera aux conseillers régionaux d’Ile-de-France de l’autoriser à réclamer au gouvernement transferts de compétences et expérimentations, afin d’améliorer les services aux citoyens et de « donner aux collectivités des marges de manœuvre pour agir. Il nous faut un État qui accepte de lâcher prise. »

Confiée à Jean-François Vigier (UDI) élu régional et maire de Bures-sur-Yvette, il y a un an, la mission prône des compétences élargies pour Ile-de-France Mobilités. Au programme : la gestion des infrastructures, une vraie autonomie fiscale lui permettant de décider de ses recettes alors que la moitié sont actuellement votées par les parlementaires.

Thèmes abordés Décentralisation

