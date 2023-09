Accueil

Actualité

Actualité Régions

Régions Dunkerque régénère son tissu industriel à l’aune du bas carbone

Territoires et industrie

Dunkerque régénère son tissu industriel à l’aune du bas carbone

Publié le 18/09/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : Régions

D.R.

La ville portuaire du Nord de France continue de miser sur l'industrie. Collectivités, acteurs publics et privés s'associent pour décarboner les industries existantes et en attirer d'autres qui soient moins impactantes pour l'environnement. En 2023, la stratégie de décarbonation, de diversification énergétique et d'accueil des nouvelles entreprises semble porter ses fruits. Présentation de ce territoire à l’occasion de l’évènement Territoires et industrie animé par la Gazette des communes et l’Usine nouvelle le 20 septembre à Dunkerque.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Développement économique

Economie