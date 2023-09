Politiques éducatives

Gabriel Fraga : « Oser repenser le service public de l’éducation avec les collectivités »

Publié le 19/09/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

© Gabriel Fraga

Vice-président de l’Association nationale des directeurs et cadres de l’éducation des villes (Andev), Gabriel Fraga appelle le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, à passer du discours aux actes en tendant la main aux collectivités pour mettre en place une politique vantant la réussite « éducative » de l’enfant, et non seulement « scolaire » de l’élève.

