Les inspecteurs de l’environnement et du développement durable sont identifiés

Administration

Publié le 18/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Dans le cadre des dispositions du décret du 9 mars 2022 relatif aux services d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, notamment de ses articles 10 et 11, un décret du 14 septembre définit l’intitulé des agents nommés dans un emploi d’inspecteur de ce texte, lorsqu’ils sont détachés au sein de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable.

Les emplois régis par le décret du 9 mars sont répartis en trois groupes, dénommés groupe I, groupe II et groupe III, en fonction des missions susceptibles d’être confiées aux membres du service, du niveau de responsabilité, du degré d’expertise exigé ou de la diversité du parcours professionnel antérieur.

Le décret du 14 septembre indique que les agents nommés dans un emploi du groupe I mentionné à l’article 10 du décret du 9 mars 2022 prennent le titre d’inspecteur général de l’environnement et du développement durable. Les agents nommés dans un emploi du groupe II ou du groupe III prennent le titre d’inspecteur de l’environnement et du développement durable.