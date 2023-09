Un nouvel arsenal pour la protection des agents

Fonction publique

Publié le 18/09/2023 • Par Claire Boulland • dans : A la Une prévention-sécurité, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Le gouvernement lance un plan de protection des agents face aux actes de violence des usagers. Les agents d'accueil sont la cible prioritaire. Ceux des mairies et des maisons France service en font partie. 1 million d’euros sera dédié au déploiement de dispositifs de sécurisation prêts à l’emploi.

Chiffres-clés Le Comité de protection des agents publics sera présidé tous les 3 mois. Il permettra de partager : l’état de déploiement des mesures de ce plan;

uniformiser les indicateurs de suivi de chaque administration et opérateur et définir des modalités de remontée des chiffres. Un baromètre sera lancé dès le premier semestre 2024 auprès de 25 000 agents publics ciblés (par versant, catégorie, âge, genre…).

« Les émeutes de cet été ont rappelé l’urgence de ce plan. » Le ministère de la Transformation et de la fonction publiques lance, ce lundi 18 septembre, un plan dédié à la protection des agents publics. Si ce dernier était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, les actes de violence vécus par les agents en juin dernier et le saccage par un allocataire du RSA, début septembre, du conseil départemental du Nord ont ravivé le caractère déjà pressant d’un dispositif renforcé. La collectivité devait déposer plainte et, selon France Bleu, trois agentes choquées avaient été prises en charge.

Interrogé par Cnews en réaction à cet événement, Luc Farré (Unsa) a confirmé l’augmentation des conflits entre les usagers du service public et les agents qui le rendent ...

