Faire le lien entre santé et social pour un meilleur accompagnement des publics

Rencontres de l’Actas

Publié le 15/09/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Les 46e Rencontres de l’Actas, qui se tenaient les 14 et 15 septembre à Cherbourg (Manche) avaient pour thématique « Prévenir, prendre soin, accompagner… l’action sociale à la croisée des politiques de santé ».

L’action des collectivités territoriales dans le domaine de la santé n’est pas nouvelle, mais la pandémie de Covid-19 a montré à la fois leur compétence et le besoin toujours croissant d’accès à la santé pour tous. Or, les personnes les plus éloignées de soins sont souvent celles qui ont le plus de difficultés sociales : à se déplacer pour trouver un professionnel de santé plus loin de son domicile, à payer ou avancer des soins… L’articulation entre politiques de santé et politiques sociales est donc cruciale pour certains publics. Les 46e rencontres de l’Association des cadres territoriaux de l’action sociale (Actas) étaient centrées sur cette thématique, avec pour thème « Prévenir, prendre soin, accompagner… l’action sociale à la croisée des politiques de santé », les 14 et 15 septembre ...

