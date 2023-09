Infrastructures sportives : renforcer l’attractivité des territoires

Publié le 15/09/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Le sport est un facteur de cohésion sociale, de développement économique et de bien-être individuel. Comment les collectivités territoriales peuvent-elles soutenir la création d'infrastructures sportives ? Quels sont les exemples de pratiques à suivre ? Voici un tour d’horizon de la question.

Des infrastructures sportives pour dynamiser le territoire

Les pôles sportifs ne sont pas seulement des lieux dédiés à la pratique et aux entraînements. Ils sont aussi des lieux de vie sociale, culturelle et économique. Ils participent au dynamisme et à l’attractivité du territoire, en créant du lien, des emplois et en favorisant le tourisme.

Ces infrastructures permettent aux habitants de se rencontrer, d’échanger, de partager autour d’une passion commune. Elles favorisent l’inclusion et la cohésion sociale en offrant un espace d’expression et d’épanouissement à tous les publics, notamment les plus fragiles ou éloignés du sport. Ces espaces sportifs contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté territoriale.

Les infrastructures sportives sont un atout pour le développement local, car elles créent des opportunités d’emploi et de revenu pour les acteurs économiques du territoire. Parmi elles se trouvent des entreprises du bâtiment qui réalisent les travaux de construction et de rénovation d’équipements sportifs, mais aussi les fournisseurs de matériel et d’équipement sportif. À titre d’exemple, le fournisseur d’équipement sportif Casal Sport est leader français du secteur depuis plus de 40 ans. L’entreprise propose un large panel de produits adaptés à tous les niveaux et à toutes les disciplines, ainsi qu’un service de conseil et d’accompagnement personnalisé. Enfin, les infrastructures sportives favorisent également l’activité des prestataires de services liés au sport, tels que l’encadrement, l’animation, la restauration ou l’hébergement.

Des infrastructures sportives pour répondre aux besoins des pratiquants

Ces lieux, dédiés à la pratique d’une ou plusieurs activités physiques et sportives, peuvent être de différentes natures : terrains, salles, piscines, pistes, parcours, etc. Ils peuvent également être de différentes tailles : du simple équipement de proximité au grand complexe multisports. Leur conception et leur aménagement doivent prendre en compte les besoins des pratiquants, qu’ils soient amateurs ou professionnels, occasionnels ou réguliers, individuels ou collectifs.

Les besoins des pratiquants sont liés à la nature de l’activité, au niveau de pratique, aux conditions de sécurité, au confort ou encore à l’accessibilité. Par exemple, pour la pratique du football, il faut disposer d’un terrain suffisamment grand, avec un revêtement adapté, des buts, des vestiaires, des tribunes… Pour la pratique de la natation, il est nécessaire de prévoir un bassin avec des lignes d’eau, un système de filtration, un système de chauffage, etc.

Pour répondre aux besoins des pratiquants, il est important de proposer une offre diversifiée et complémentaire d’infrastructures sportives sur le territoire. Il faut aussi favoriser leur accessibilité et leur ouverture au plus grand nombre, en tenant compte des contraintes financières, géographiques et temporelles des usagers.

Des infrastructures sportives pour préparer l’avenir

En anticipant les évolutions sociétales, environnementales et technologiques, les pôles sportifs sont des leviers stratégiques pour préparer l’avenir du territoire. Ils doivent être pensés et conçus de manière durable, innovante et inclusive.

Les locaux sportifs sont tenus d’être respectueux de l’environnement, c’est-à-dire intégrer les principes du développement durable dans leur conception, leur construction, leur fonctionnement et leur gestion. Les infrastructures sportives doivent limiter leur impact environnemental en optimisant leur consommation d’énergie et d’eau, en utilisant des matériaux écologiques et recyclables ou encore en favorisant les modes de transport doux.

Les infrastructures sportives doivent être inclusives et donc être adaptées à tous les publics, quels que soient leur âge, leur genre, leur origine, leur situation sociale ou leur handicap. Les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap sont obligatoires. L’un des aspects les plus importants est de favoriser la mixité et la rencontre entre les différents publics, en créant des espaces de convivialité et de partage.

Ces projets doivent être capables d’offrir des services et des expériences nouvelles aux usagers en intégrant des innovations technologiques dans leur conception, leur construction, leur fonctionnement et leur gestion. Par exemple, en utilisant les technologies numériques pour faciliter l’accès, la réservation ou encore le paiement.

Les infrastructures sportives sont des atouts majeurs pour renforcer l’attractivité des territoires. Elles répondent aux besoins des pratiquants, dynamisent le territoire et préparent l’avenir. Elles s’inscrivent dans une stratégie globale de développement territorial, en associant les acteurs locaux : collectivités territoriales, associations sportives, entreprises privées et usagers. Des exemples de bonnes pratiques existent sur le territoire français : le plan “5000 terrains de sport” d’ici 2024, le projet Urban Parc à Alès, le réseau de pistes cyclables en Provence-Alpes-Côte d’Azur… Ces initiatives montrent que le sport est un vecteur de progrès et de cohésion pour les territoires.

Si vous avez un projet de terrain de sport, n’hésitez pas à contacter Casal Sport. Devis en ligne, catalogue des équipements extérieurs et guide d’achat, retrouvez toutes les informations pour répondre à vos besoins.

Contenu proposé par CASALSPORT