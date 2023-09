Plan de rénovation des écoles : les maires critiquent la méthode du gouvernement

Renovation thermique

Publié le 15/09/2023 • Par Malika Butzbach • dans : A la une, A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Le lancement du premier comité d’animation du plan de rénovation écologique des écoles, le 14 septembre, a été l'occasion de présenter la méthode de sélection des projets soutenus. L'Association des maires de France dénonce une forme de reprise en main de l’État.

Le plan de rénovation écologique des écoles se précise davantage. Le 14 septembre, Christophe Béchu, ministre en charge de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale ont lancé le comité d’animation de ce plan annoncé le 5 septembre dernier par le président de la république. Il réunit les services et opérateurs de l’État (ANCT, Cerema et Ademe), la Banque des territoires, les associations de collectivité et des représentants de la filière.

« Sur les 43 908 écoles qui sont sur le territoire, notre objectif est que 40 000 d’entre elles fassent l’objet d’une rénovation énergétique dans les 10 ans à venir », indique Christophe Béchu. « Cela représente 50 millions de m² et 40 % du bâtiment public. D’où l’enjeu ...

