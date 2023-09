Changements pour le bouclier tarifaire gaz et l’amortisseur électricité

Energie

Publié le 15/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 14 septembre apporte des précisions aux décrets mettant en œuvre le bouclier tarifaire gaz en faveur des ménages résidant en habitat collectif résidentiel pour 2023 et l’amortisseur électricité pour les TPE. Il modifie ainsi les décrets :

Il s’agit de précisions apportées, d’une part, au dispositif du bouclier tarifaire gaz en faveur de l’habitat collectif résidentiel pour 2023, afin de tirer les conséquences de la baisse des prix du gaz sur les marchés de gros et de la non reconduction après le 1er juillet 2023 du bouclier tarifaire gaz individuel et, d’autre part, à l’amortisseur électricité pour les TPE, avec la mise en cohérence de la date limite du dernier guichet de demande (qui passe du 1er mars 2024 au 31 mars 2024).