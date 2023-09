Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 9 au 16 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Epreuve du feu – Mieux lutter contre l’accidentologie dans le secteur des déchets. Tel est le but du ministère de la Transition écologique qui vient de mettre en ligne une consultation publique pour quatre projets d’arrêtés. Cela concerne les risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation, la prévention du risque incendie (dans les sites de collecte et de traitement, lors du transport…) et les prescriptions générales applicables à certaines installations de gestion de déchets (soumises à déclaration et soumises à enregistrement). Il s’agit, notamment, de limiter le risque incendie lié à la présence de batteries contenant du lithium. Ces arrêtés arrivent dans le contexte d’une hausse des accidents (en particulier des incendies) dans les installations de tri et de traitement de déchets depuis 2010.

Je marche seul – La deuxième édition du baromètre des villes et villages marchables note une légère amélioration du ressenti des piétons en milieu urbain. C’est ce que souligne France Inter en se faisant l’écho de l’enquête du collectif Place aux piétons qui a rassemblé 42 400 questionnaires complets sur plus de 4600 communes de toute taille. Le résultat reste toutefois médiocre puisque la notation du ressenti global atteint un petit 9/20. Le collectif appelle donc à des « mesures supplémentaires dans toutes les localités pour faciliter les déplacements à pied ». Dans le détail, les communes Acigné (Ile-et-Vilaine), Coudekerque-Branche (Nord), Dainville (Pas-de-Calais) et Magny-les-Hameaux (Yvelines) obtiennent la meilleure note. Marseille et Villejuif (Val-de-Marne) héritent de la pire.

De l’eau et débats – Dans un point presse organisé cette semaine, le BRGM a présenté l’état des niveaux des nappes phréatiques au 1er septembre 2023. Citée par Actu Environnement, Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM, a ainsi souligné que la situation était globalement meilleure que l’an dernier mais plus contrastée à l’échelle du pays. Si la période de vidange devrait se poursuivre cet automne, les épisodes de pluie du printemps et de l’été ont permis de soutenir certaines nappes. Mais la situation reste préoccupante avec 62% des niveaux sous les normales et 18% très bas. Le BRGM préconise une vigilance accrue de l’évolution des nappes avec la nécessité de préserver les niveaux pour éviter un étiage sévère.

Plus d’énergie – Après un accord conclu au printemps entre le Parlement européen et les Etats membres, les eurodéputés ont adopté une législation qui permet de doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique d’ici 2030 dans l’Union européenne. La Tribune précise que l’objectif est désormais d’atteindre 42,5% (le niveau actuel étant de 22% à l’échelle européenne, 19% en France). Ce texte permet notamment d’accélérer les procédures d’autorisations et de créer des zones dédiées. A la demande de la France, le Parlement offre également une plus grande flexibilité pour les pays disposant du nucléaire à intégrer dans leur bilan la production d’hydrogène décarboné.

Le coup de la panne – Lancé l’an dernier avec, à la clé, une enveloppe de 150 millions d’euros, le plan covoiturage du quotidien est un flop, selon une étude de la Fabrique écologique. Citée par Les Echos, celle-ci souligne que le covoiturage organisé n’attire pas avec seulement 3% des trajets covoiturés réalisés via une plateforme numérique. Et malgré les incitations et dispositifs mis en place, les trajets et les distances effectués ne sont pas toujours pertinents. Le covoiturage reste cependant une solution plus souvent adoptée en cas d’organisation professionnelle complexe.

A l’épreuve du feu – Le gouvernement met en consultation publique un projet de décret en application de la loi sur la prévention des feux de forêt du 10 juillet 2023. Il s’agit, dans ce texte, de prendre plus en compte les obligations de débroussaillement dans les documents et autorisations d’urbanisme et dans le contenu des PLU. Il introduit également une nouvelle dérogation sur les coupes et abattages d’arbres dans certaines zones.

Trophées – Pour encourager la massification des rénovations énergétiques, la métropole du Grand Nancy lance des Trophées de la rénovation en copropriété. Environnement magazine explique que les candidatures, ouvertes jusqu’au 31 octobre, s’adressent à toutes personnes physiques ou morales (syndic, architecte, bureau d’études…) et doivent concernées des projets dont le gain énergétique a atteint au moins 35%.

Et aussi…

La commune d’Uzerche (Corrèze) va réutiliser l’eau de la piscine municipale pour l’arrosage public [France 3] ;

Les acteurs de la rénovation thermique poussent pour décarboner à plus grande échelle le parc de logements anciens [Le Moniteur] ;

La communauté d’agglomération de Saintes organise une collecte pour les déchets amiantés auprès des particuliers [Sud Ouest].