A qui profite le Loto du patrimoine ?

Publié le 18/09/2023 • Par Hélène Girard • dans : A la une, Actualité Culture, France

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023 (16 et 17 septembre) a eu lieu le 15 septembre le Super Loto du patrimoine, point d’orgue des divers jeux de hasard proposés par la Française des jeux sur les deux dernières semaines pour financer la restauration de biens en péril.

Créée en 2017 par le producteur et animateur de télévision Stéphane Bern à la demande du président Macron, et en lien avec la Fondation du patrimoine et le ministère de la Culture, la mission Patrimoine (également appelée mission Bern) sélectionne chaque année 100 sites en péril parmi ceux que lui signale le grand public. Cette année, la mission a recueilli 700 signalements, ce qui porte à 5500 le nombre total de sites recensés depuis 2018.

Les trois mesures d’Emmanuel Macron pour sauver le patrimoine religieux

850 sites patrimoniaux dont la sauvegarde est assurée

Les édifices sélectionnés reçoivent chacun une dotation financée grâce au Loto du patrimoine : des jeux de hasard et tirages spéciaux de la Française des jeux proposés depuis 2018 pendant la première quinzaine de septembre ...

