Le secteur des Ehpad attend toujours des mesures concrètes

Publié le 14/09/2023 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La ministre Aurore Bergé était présente en clôture des Assises des Ehpad le 13 septembre. Elle a fait quelques annonces et précisé le calendrier des réformes attendues, sans vraiment répondre aux fortes inquiétudes du secteur, acculé par les difficultés financières et RH.

Les fédérations du secteur des Ehpad ont dépeint une situation qui s’est encore aggravée d’un cran, avec « 80% d’Ehpad publics déficitaires, et 25% qui ont des difficultés de trésorerie pour payer les salaires. N’attendons pas que les cessations de paiement se multiplient », met en garde la Fédération hospitalière de France. « Nous avons obtenu la création d’un fonds d’urgence, qui commence à se mettre en place, mais après » ? s’inquiète aussi la Fehap. Quant à la situation RH, « elle ne s’améliore pas, les départs de personnels continuent, et il y a eu seulement 3000 recrutements l’année dernière, alors que la promesse était de 10 000 par an », souligne la Fnadepa.

Loi fin novembre

En réponse à court terme, il y a donc ce « fonds de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros » créé cet ...

