À quoi ressemble la police municipale des villes moyennes ?

La quasi-totalité des services de police municipale des villes de 10 000 à 100 000 habitants sont désormais équipées d'armes à feu. Tel est l'un des principaux enseignements de la sixième enquête « Panorama de la police municipale » réalisée par Villes de France.

Des effectifs à la hausse

S’appuyant sur une enquête menée auprès de 46 villes moyennes ayant une population entre 10 000 et 100 000 habitants, la nouvelle édition du panorama des polices municipales observe une hausse des effectifs : 23 agents en moyenne, contre 17 en 2020, ce qui représente en moyenne 6,6 agents pour 10 000 habitants contre 4,9 en 2020 et 4,5 en 2018.

« Ce ratio de policiers municipaux pour 10 000 habitants varie de 1 à 7, avec 2 policiers municipaux pour 10 000 habitants dans des villes comme Aurillac (Cantal), Bressuire (Deux-Sèvres) et Caudry (Nord), à plus de 14 pour 10 000 habitants pour des villes héraultaises comme Agde, Béziers et Lunel », nuance l’enquête.

Le nombre d’ASVP est stable avec 5,5 agents en moyenne pour 10 ...

