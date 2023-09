« Les relations entre les sports et les arts sont faites d’attirance et de répulsion »

[Entretien] Sport et culture

Publié le 15/09/2023 • Par David Picot • dans : Actu expert acteurs du sport, Actualité Culture, France

Jean Jourdan, professeur d’EPS à la retraite et ancien chercheur associé à l’Université Paris-Sud analyse les relations entre culture et sport au sein des politiques publiques.

Entre une Olympiade culturelle enfin lancée en vue des JO 2024 et les Journées européennes du patrimoine 2023 (16 et 17 septembre) sur le thème « patrimoine vivant, patrimoine du sport», des ponts se dressent entre sport et culture. Non sans mal.

Comment caractériseriez-vous les relations entre le sport et la culture, au sein des collectivités ?

J’ai rencontré cette question des relations entre art et sport à la fin des années 70 lorsque j’étais professeur d’éducation physique et sportive (EPS) dans un lycée à Trappes (Yvelines). Confronté à des problématiques de mixité des pratiques entre filles et garçons, j’ai utilisé la danse, le cirque, les matchs d’improvisation théâtrale. La période était riche de rencontres entre art et sport. Il y eut notamment des sessions des Hivernales d’Avignon ...

