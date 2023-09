Les élus locaux en perte d’influence au Sénat

Décentralisation

Publié le 14/09/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

La fin du cumul des mandats et la politisation de la chambre haute ont tendance à réduire la place des collectivités au Palais du Luxembourg. Tour d’horizon à la veille du renouvellement par moitié du Sénat.

La scène se passe il y a vingt ans tout rond au Palais du Luxembourg. Dans une travée, siège Daniel Hoeffel (UMP) le président de l’Association des maires de France. Un peu plus loin, on trouve Jean Puech (UMP), le leader de l’Assemblée des départements de France. A une poignée de sièges de là, on peut apercevoir Gérard Longuet, le patron de l’Association des Régions de France (ARF).

Une époque révolue. La chambre haute ne compte plus de poids lourds des collectivités en son sein, comme le tout-puissant Jean Puech qui, en 2004, avait obtenu un train de compétences XXL au profit des départements.

Le renouvellement, par moitié, du Sénat, ce 24 septembre, voit le départ d’une série de spécialistes de la matière locale, comme les anciens secrétaires d’Etat aux collectivités Jean-Pierre Sueur ...

