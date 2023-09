Politique de la ville

Catherine Arenou : « Le premier sujet dans les quartiers, c’est l’éducation »

Publié le 14/09/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu experts prévention sécurité, France

Fabien Calcavechia - La Gazette

Plus de deux mois après les émeutes qui ont marqué plusieurs villes de France et alors qu'un Comité interministériel des villes est annoncé pour le 9 octobre dans sa ville, Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes et première vice-présidente de l’association Ville et banlieue, exprime ses attentes.

