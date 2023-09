Comment remédier à la pénurie de personnel dans les collectivités locales ?

Recrutement

Publié le 14/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : L’attractivité de la fonction publique constitue un enjeu majeur auquel sont confrontés les employeurs des trois fonctions publiques.

Le Gouvernement l’a inscrite comme priorité de son action en 2023 et le ministre de la transformation et de la fonction publiques a ouvert une réflexion sur l’ensemble des questions liées à l’accès, aux parcours et aux rémunérations (chantier « APR ») avec les employeurs publics, dont les employeurs territoriaux, et les organisations syndicales.

Le chantier « APR » va ainsi aborder la question de la simplification et de la professionnalisation des concours et celle de l’accès à la fonction publique, à l’issue de leur formation, des apprentis recrutés par les employeurs publics, en lien avec la priorité mise par le Gouvernement sur l’apprentissage. Sera également examiné le déroulement des parcours professionnels et des carrières au sein de la fonction publique pour accroître l’attractivité, sous l’angle de la promotion interne et de la formation. Enfin, le troisième volet traitera des rémunérations, notamment des questions liées à l’intéressement individuel et collectif.

Des dispositifs existent d’ores et déjà, à la disposition des employeurs territoriaux, pour promouvoir les métiers territoriaux, mis en œuvre notamment par les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale.

Ils pourront s’articuler avec les actions menées par la direction générale de l’administration et de la fonction publique pour le développement d’une plateforme de promotion de la marque employeur « #Choisir le Service public ».

Cette plateforme permettra de faire connaître les métiers des trois fonctions publiques, ainsi que les concours et voies d’accès.

Le Gouvernement a également engagé le programme « Fonction publique + » décliné en six engagements prioritaires, dont l’amélioration des conditions de vie et de santé au travail, la facilitation du logement et l’adaptation de l’environnement et de l’équipement de travail, l’ensemble de ces questions contribuant également au renforcement de l’attractivité de la fonction publique.