La ville de Poitiers met tous les plats sur la table

Publié le 14/09/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Dans ses restaurants scolaires, la ville de Poitiers expérimente depuis septembre 2022 la mise sur la table de tous les plats. Objectifs : apprendre aux enfants à redécouvrir ce qu'ils ont dans l'assiette et les rendre acteurs de leur repas.

« Introduire des produits locaux dans la restauration collective nécessite une éducation au goût », souligne Élodie Bonnafous, adjointe à la production alimentaire locale et à la restauration scolaire à la ville de Poitiers. Depuis septembre 2022, la ville de Poitiers expérimente, dès le début du repas, la mise sur la table de tous les plats : l’entrée, le plat chaud, le produit laitier et le dessert. Dans les restaurations scolaires de la ville, les enfants ne sont plus servis par les agents municipaux, ils se servent eux-mêmes la quantité souhaitée. La municipalité s’est inspirée, entre autres, de l’école du goût et de l’alimentation de la commune de Harfleur.

Des missions qui retrouvent du sens

