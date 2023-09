Tourisme sportif

Cet été, le sport a de nouveau tiré l’activité touristique

Publié le 14/09/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Le congrès du tourisme sportif, qui s'est tenu à Pau les 11 et 12 septembre, a été l’occasion pour les acteurs socioprofessionnels et institutionnels de croiser leurs bilans respectifs de l’été et les statistiques d’utilisation de la plateforme « Vivez sport ». Conclusion : les activités physiques et sportives constituent de plus en plus un facteur d’attractivité des territoires, surtout littoraux et de montagne. Mais les premiers résultats de l’étude sur le sujet, que le gouvernement a demandé à l’Union sport et cycle, révèle que le potentiel est encore important.

