« Les JO 2024 nous ont permis de gagner 10 ans pour la qualité de la Seine »

Publié le 18/09/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : Régions

Jean Robert Thibault / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, il est prévu d'organiser plusieurs épreuves sportives dans la Seine. Cela va nécessiter un véritable plan Marshall pour l'assainissement, qui était nécessaire à plus long terme mais qui aurait pris bien plus de temps sans cet ultimatum olympique, selon Pierre Rabadan, maire adjoint à la ville de Paris en charge du dossier.

