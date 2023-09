Baromètre RH : la maîtrise de la masse salariale, l’obsession des collectivités

Baromètre RH « La Gazette » - Randstad

Publié le 14/09/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : A la une, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Dans un contexte marqué par une réforme des retraites contestée, une hausse de l’inflation et une valorisation du point d’indice, le 14e baromètre RH des collectivités « La Gazette » - Randstad met en lumière les enjeux en matière de gestion salariale.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 99 % des répondants déclarent avoir recouru à des CDD, et 80 % avoir utilisé ce type de contrats en priorité. Une tendance en forte progression par rapport à 2022 (64 %), en particulier dans les communes moyennes, les départements, ainsi que dans les régions.

L’évolution du climat social reste en dents de scie. Cet indicateur récurrent du baromètre RH des collectivités de « La Gazette » avec ­Randstad est, cette année encore, très partagé. Si la moitié des cadres et des élus interrogés estiment que le climat social est stable par rapport à l’an passé, un peu plus d’un tiers (37 %) constate qu’il se dégrade. Les communes comptant de 5 000 à 50 000 habitants se déclarent les plus ­touchées, à 41 %, contre 31 % en 2022.

Rien d’étonnant, alors, à ce que le niveau de la charge mentale des agents (69 %) se soit accru, tout comme celles des cadres (87 %) et des équipes ­dirigeantes (87 %, dont 45 % de très élevée). L’actualité chahutée de cette année, marquée par des grèves soutenues pour contester la réforme des retraites, n’est peut-être pas étrangère à ce bilan.

Répercussions de l’inflation

La tenue des élections professionnelles en décembre a également pu avoir des conséquences, selon Patrick ­Coroyer, président de l’Association nationale des DRH des territoires (ANDRHDT). Il précise : « Il nous a fallu retravailler les protocoles de dialogue social, avec des charges syndicales qui changent dans un contexte de baisse ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers