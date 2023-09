Insécurité : la lettre ouverte d’un bailleur social à la ministre de la Ville

Politique de la ville

Président d’Habitat 77 et vice-président du Département de Seine-et-Marne en charge de l’habitat, du logement, du renouvellement urbain et de la politique de la ville, Denis Jullemier a adressé le 12 septembre une lettre ouverte à la secrétaire d’État chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache. Il demande à l’État d’agir sur la montée de l'insécurité.

Quel a été l’élément déclencheur de cette lettre ouverte ?

Nos locataires de la rue Claude Bernard à Melun ont récemment exprimé leur ras le bol sur la montée de l’insécurité liée au trafic de drogue. Habitat 77 est le premier bailleur public de Seine-et-Marne avec 46 000 personnes résidents et 18 000 logements. Ce qu’ils dénoncent, nous le retrouvons ailleurs, et même en milieu rural : trafics permanents, guetteurs qui filtrent les entrées, dégradation des cages d’escaliers, des ascenseurs, des luminaires et des portes, déjections… La situation est aujourd’hui invivable ! Au total, 50 points de deal ont été recensés dans 21 communes du département, avec des transactions pouvant atteindre jusqu’à 100 000 euros / jour. Nous demandons à l’État de nous aider à reprendre la main !