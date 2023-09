Planification écologique : plus de 100 recommandations pour passer le «mur énergétique»

Transition énergétique

Publié le 13/09/2023 • Par Anne-Claire Poirier • dans : actus experts technique, France

Sept groupes de travail lancés en mai par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ont remis mardi 12 septembre 2023 leurs recommandations pour accélérer la transition. De nombreux textes législatifs et réglementaires en découleront dès les prochaines semaines, a promis la ministre.

Comment en finir enfin avec les énergies fossiles – qui trustent encore 60 % de notre consommation énergétique – sans menacer la sécurité et la stabilité du pays ? Voilà, en substance, l’équation périlleuse sur laquelle ont planché pendant quatre mois des dizaines d’élus locaux et de parlementaires de (presque) tous bords politiques, accompagnés des représentants de la société civile et des professions concernées. Les sept groupes de travail, copilotés chacun par un parlementaire et un élu local, ont été chargés d’explorer les grands axes suivants : sobriété énergétique, efficacité énergétique, production d’électricité, de chaleur, innovation, zones non interconnectées et synthèse générale.

« Leur travail nourrira différents textes législatifs et réglementaires », a promis la ministre de ...