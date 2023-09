L’Université Gustave-Eiffel fait sa rentrée au plus près des territoires

Le 12 septembre dernier, Gilles Roussel, président de l’Université Gustave-Eiffel a présenté avec Corinne Blanquart, sa première vice-présidente, les évolutions et les défis qui attendent ce nouvel établissement rassemblant depuis 3 ans université, écoles et organisme de recherche sur la ville durable.

Créée en janvier 2020 par la fusion de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (Upem), de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) et de plusieurs écoles d’ingénieur (1), l’Université Gustave-Eiffel dédie entièrement son activité à la ville durable, au niveau des formations proposées comme de la recherche.

Elle accueille déjà 17 000 étudiants dont 4300 apprentis sur 7 campus répartis dans toute la France (Lille, Lyon, Marne-la-Vallée, Nantes, Paris, Salon-de-Provence et Versailles). Labellisé I-Site (Initiatives Science-Innovation-Territoires-Economie ...