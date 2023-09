Gestion de l'eau

Les collectivités mises au défi de consommer 10% d’eau en moins

Publié le 12/09/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Adobe Stock

L'association Amorce et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires lancent un défi aux collectivités : limiter leurs consommations d'eau de 10% d'ici à 2026. Elles proposent pour cela une méthodologie et un outil de suivi en ligne.

