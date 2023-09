Rupture conventionnelle : champ d’application et procédure à suivre

Décryptage

Publié le 20/09/2023 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France, Toute l'actu RH

La loi "TFP" du 6 août 2019 a instauré, pour une période transitoire courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, un dispositif de rupture conventionnelle entre l’employeur public territorial et le fonctionnaire ou l’agent recruté en CDI. Dans cette première analyse consacrée à ce dispositif, Pauline Armand, avocate au cabinet Adaltys, décrypte son champ d’application et la procédure à suivre.

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a instauré, pour une période transitoire courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, un dispositif de rupture conventionnelle entre l’employeur public territorial et le fonctionnaire ou l’agent recruté en CDI (1), inspiré de ce qui se pratique en droit du travail. L’employeur public et l’agent public peuvent ainsi convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité d’agent public.

Cette rupture conventionnelle représente une forme de rupture amiable qui ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et constitue ainsi une alternative à la démission ou au licenciement, tout en permettant à l’agent d’être considéré com ...