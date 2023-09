Salaires : trop de largesses accordées outre-mer

Salaires

Publié le 12/09/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Dans un référé sur les compléments de rémunération des fonctionnaires outre-mer, adressé en juin à la Première ministre et rendu public le 12 septembre, le premier président de la Cour des comptes étrille un dispositif devenu «inintelligible, inéquitable et insuffisamment mesuré».

Deuxième tentative. Huit ans après un premier rapport de la Cour des comptes sur les compléments de rémunération accordés aux fonctionnaires d’Etat en outre-mer – resté lettre morte -, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, enfonce le clou. Dans une communication adressée à la Première ministre le 8 juin, rendue publique le 12 septembre, il dresse à nouveau un bilan peu reluisant du dispositif au sein des trois fonctions publiques, à partir d’une enquête menée par les Sages de la rue Cambon.

Mis en place il y a plus de soixante-dix ans pour à la fois compenser le différentiel de coût de la vie entre la métropole et les territoires ultramarins, couvrir les frais liés à l’installation et à l’éloignement et attirer les candidats, le dispositif s’avère aujourd’hui ...