5010 communes reconnues cat-nat sécheresse 2022, un record depuis 1989

Paru le 8 septembre, un arrêté interministériel établit une nouvelle liste de communes reconnues en état de catastrophe naturelle car impactées par le phénomène de retrait-gonflement des argiles suite aux épisodes de sécheresse de 2021 et de 2022.

Risques naturels et technologiques

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Ce sont 1022 nouvelles communes qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle dans l’arrêté cat-nat sécheresse du 21 juillet 2023 publié le 8 septembre 2023. Un précédent arrêté du 3 avril 2023 avait recensé près de 3500 communes impactées par le phénomène dit de retrait-gonflement des argiles (RGA). Un arrêté du 25 avril 2023 avait déjà complété cette liste. « Ainsi, on compte désormais au total 5010 communes reconnues (un record depuis 1989 !) et 739 communes non reconnues », insiste Lamine Ighil Ameur, chercheur en mécanique des sols au Cerema.

Les demandes de reconnaissance de ...