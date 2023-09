« Les zones commerciales sont un impensé des politiques publiques »

Aménagement du territoire

Publié le 12/09/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, revient en détail sur le plan de modernisation des zones commerciales qu'elle a présenté le 11 septembre, et sur le premier bilan du plan de reconquête du commerce en milieu rural.

Chiffres-clés 1500 à 1800 zones commerciales ;

10 à 15 % d'entre elles sont en déprise commerciale ;

72 % des achats des consommateurs sont réalisés dans ces zones ;

8 % des décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial en 2022 portent sur des surfaces supérieures à 5 000 m2. Tous les projets portent sur des surfaces inférieures à 20 000 m2.

En juin, la Commission nationale d’aménagement commercial a présenté son rapport annuel, qui montre, en 2022, une hausse de la création des mètres carrés commerciaux, alors que le zéro artificialisation nette est un objectif central des politiques publiques. A-t-on encore besoin de créer des zones commerciales ?

La course aux mètres carrés est terminée, et les acteurs l’ont bien compris. L’extension de mètres carrés à l’horizontale n’est plus l’alpha et l’oméga de la zone commerciale de demain, et la rentabilité au mètre carré a cessé d’augmenter. Je rappelle qu’un moratoire sur la création de nouvelles zones commerciales a été décrété par la Première ministre, et que la Commission nationale d’aménagement commercial affiche un taux de refus des dossiers d’autorisation d’exploitation ...