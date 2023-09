Faire vivre la culture et les arts dans l’habitat social

Politiques culturelles

Publié le 12/09/2023

L’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France et la Direction régionale des affaires culturelles ont publié le 11 septembre un livret, fruit de deux ans d'initiatives communes. Exemples et témoignages à l’appui, les deux institutions indiquent le chemin à emprunter pour rapprocher les habitants des HLM des arts et de la culture.

Des bailleurs sociaux qui s’impliquent dans l’action culturelle ; des artistes et institutions culturelles qui s’investissent dans les stratégies de développement des HLM. Tel est le chassé-croisé opéré depuis 2021 par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) et l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France (AORIF). Objectif : élaborer des projets pour rapprocher les habitants des quartiers prioritaires des arts et de la culture.

Bailleurs sociaux et Drac promoteurs d’initiatives culturelles

Les deux partenaires ont la conviction conjointe que « la culture peut être un levier puissant en faveur des locataires Hlm, à travers des initiatives positives et porteuses de sens, contribuant à l’amélioration du cadre de vie, du lien social, et à la valorisation du patrimoine Hlm et de ses habitants », explique Damien Vanoverschelde, président de l’ AORIF, dans l’éditorial qu’il signe en ouverture du livret Art et culture dans les quartiers d’habitat social, mis en ligne le 11 septembre.

Dans son propre éditorial, Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles d’Ile-de-France, résume le bilan qu’il peut tirer de ce partenariat : « il a permis notamment de sensibiliser les bailleurs et les autres acteurs de la rénovation urbaine à l’intégration de l’action artistique et culturelle dans les projets d’accompagnement urbain, de construire un cadre méthodologique partagé pour le soutien à des actions artistiques (cofinancements bailleurs-collectivités-DRAC, zones géographiques prioritaires, structures relais, etc.), impliquant les habitants et l’écosystème des acteurs des quartiers concernés. »

Douze projets artistiques ou culturels menés en HLM avec les habitants

Fortes de ces deux années d’expérience, la Drac et l’AORIF ont voulu faire connaître la diversité de leurs initiatives conjointes, conduites avec de multiples acteurs : bailleurs sociaux, collectivités locales, associations, artistes, développeurs territoriaux, professionnels du renouvellement urbain etc.

Le livret produit par les deux partenaires présente douze expériences proposées aux habitants de HLM : de la pratique de la danse verticale à la réalisation d’une fresque, en passant par la création d’un lieu d’expression artistique, la collecte de la mémoire locale, la réalisation d’une marionnette géante, l’écriture d’un roman documentaire avant la destruction d’une tour, etc.

Chaque initiative est résumée sous forme de fiche, complétée par un court entretien avec un des principaux acteurs du projet.

Les auteurs terminent en indiquant les principaux contacts à prendre et les dispositifs et appels à projets à solliciter.