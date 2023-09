La souveraineté numérique pas assez prise au sérieux

Accueil

Publié le 12/09/2023 • Par Romain Mazon • dans : France

La France défend elle assez sa souveraineté numérique ? Etat, collectivités locales, entreprises ont-ils conscience des enjeux et disposent-ils des moyens d’assurer leur indépendance dans l’espace numérique ? La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) s’est penchée le 12 septembre sur le sujet, et rend un avis assorti de recommandations.

