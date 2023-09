« L’intelligence artificielle peut optimiser la gestion d’un équipement existant »

[Entretien] Sports et loisirs

Benjamin Branget, chargé de cours à l’université de Québec, s’intéresse particulièrement aux équipements de loisirs de proximité : leur planification, leur conception, leur gestion. Et aux enjeux d’innovation, dont l’intelligence artificielle (IA), qui « s’immisce dans toutes les sphères de la société ». Centré sur les sciences sociales, il travaille la chose pour une approche « vraiment orientée service public », appuie-t-il.

Pour Benjamin Branget, l’échange universitaire prévu pour quelques mois en 2007 s’est singulièrement prolongé. Alors étudiant en management du sport à l’université de Besançon, il est aujourd’hui chargé de cours à l’université de Québec, à Trois-Rivières, et étudiant au doctorat interdisciplinaire en aménagement au sein de l’université de Montréal (Canada).

Entre-temps, déjà doté de deux masters dans le domaine du management sportif, il a enrichi son cursus d’une maîtrise en loisirs-culture-tourisme.

Cofondateur de l’association française Asporta, qui regroupe élus et directions des sports d’agglomération, et à la tête du cabinet coopératif de conseil L’Escabeau, il s’intéresse aux équipements de loisirs de proximité : leur planification, leur conception, leur gestion. Et aux enjeux ...