Culture générale

Publié le 13/09/2023 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Les "Questions d'actualité", d'abord destinées aux candidats des concours de la fonction publique, sont disponibles ! Trois infos dominent cette revue de presse : l'entrée en vigueur du Digital Services Act, la publication de la loi de programmation militaire et l'élargissement du groupe des Brics.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Culture générale – La revue des actualités du mois d’août

Parmi les principales actus du mois écoulé sélectionnées dans votre document « Questions d’actualité » du mois écoulé, on retiendra notamment :

Le règlement DSA (pour Digital Services Act), l’un des grands chantiers numériques de l’Union européenne, vient d’entrer en vigueur. Les obligations posé par ce texte s’imposent aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche (les Gafam) depuis le 25 août. L’ensemble du DSA entrera en vigueur en février 2024. Ce règlement vise trois objectifs : mieux protéger les internautes européens et leurs droits fondamentaux (liberté d’expression, protection des consommateurs, etc.) ;

aider les petites entreprises de l’UE à se développer ;

renforcer le contrôle démocratique et la surveillance des très grandes plateformes et atténuer leurs risques systémiques (manipulation de l’information, etc.). (Lire pages 6 à 9.) Six pays vont rejoindre le cercle des Brics début janvier 2024. Les Brics, qui comprend l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie, ont conclu leur sommet du 24 août à Johannesburg (Afrique du Sud) par l’annonce de six nouvelles adhésions, celles de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de l’Egypte des Emirats arables unis, de l’Ethiopie et de l’Iran. Ce, pour accroître leur influence mondiale. « Une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Selon les dirigeants du « club des cinq », qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42 % de la population du globe, cet engouement montre l’influence grandissante des pays émergents sur la scène mondiale », écrit LeMonde.fr » dans un article daté du 24 août. (Lire page 4.) En France, la loi de programmation militaire 2024-2023 est publiée. (Lire pages 18-20.)

Comme tous les mois, les « Questions d’actualité » contiennent des textes sélectionnés sur les sites web des institutions européennes (Commission, Toute l’Europe, par exemple) , intergouvernementales ou internationales (OCDE, agences de l’ONU notamment), et d’institutions nationales publiques ou, plus rarement, privées. Le seul critère de notre sélection est en effet la pertinence du texte en question au regard des programmes des concours et examens professionnels. La revue des actus comprend toujours cinq fiches :

les questions européennes, les questions économiques, les questions nationales, les débats de société et les actualités sociétales.

Le sommaire interactif autorise une consultation à la carte. N’hésitez pas à consulter le site web source de l’info (URL en fin d’article) pour approfondir et élargir le sujet. Dernier point, n’oubliez pas d’évaluer votre connaissance de l’actualité, grâce au quiz de culture générale correspondant.

Mettez toutes les chances de votre côté Je découvre les prépas

ABONNE GAZETTE Téléchargez vos fiches de révision Téléchargez le document Questions d'actualité, août 2023

Questions d'actualité, août 2023 Vérifiez vos connaissances, répondez au quiz du mois

Cet article est en relation avec le dossier