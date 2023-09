La diversification, planche de salut pour les viticulteurs

Développement économique

Publié le 18/09/2023 • Par Elisa Centis • dans : Actu experts finances, Innovations et Territoires, Régions

Face aux difficultés que rencontrent les viticulteurs en Nouvelle-Aquitaine, le conseil régional propose une aide à la réorientation des exploitations viticoles. Ce soutien vient en complément du dispositif d’arrachage de l’Etat.

Faire de l’arrachage de vignes une opportunité pour le développement agricole du territoire. Tel est l’objectif de l’appel à projets « aide à la réorientation des exploitations viticoles », dévoilé en mars par la région ­Nouvelle-Aquitaine. Il est destiné aux vigneronnes et vignerons désirant arracher une partie de leurs parcelles, notamment en ­Gironde.

« Il semblerait que ­Bordeaux produise plus que ce que le marché peut absorber », explique Lydia Héraud­, conseillère régionale déléguée à la viticulture et aux spiritueux. La consommation de vin a en effet chuté de 25 % en moyenne par habitant, en France, entre 2000 et 2019, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.. La baisse concernerait en particulier les vins rouges, or « Bordeaux produit 70 % de rouge ...

