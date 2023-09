Témoignages : ces cadres qui ont quitté leurs collectivités

Yosr Kbairy, 33 ans, ingénieure en chef territoriale, sous-préfète de l’arron­dissement de Château-Chinon (Nièvre).

« À l’issue de ma première expérience à la mairie de Paris, on m’a proposé de passer les concours, mais j’avais cette soif de découvrir, d’avoir une itinérance sans plan de carrière bien tracé. Chez Accenture, j’ai œuvré dans le conseil en management en lien avec l’industrie agroalimentaire. En quatre ans, j’y ai eu beaucoup d’opportunités d’apprentissage et d’évolution, ainsi que de très nombreuses formations… Je n’ai pas compté mes heures non plus.

Puis j’ai recherché plus de sens dans le secteur public. J’ai passé le concours d’ingénieur en chef territorial, car je voulais ...